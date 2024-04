Kui palju maksab? Ameerika räppar tahab TikToki ära osta

Vahetult pärast seda, kui Joe Biden seaduse 24. aprillil allkirjastas, väljendas räppar Soulja Boy Xis oma pettumust. «Ma ei suuda uskuda, et te lihtsalt lasete neil TikToki keelata. Te arvate, et see on naljakas, aga kui nad saavad seda teha TikTokiga, saavad nad seda teha mis tahes teise rakenduse või saidiga. Pole lahe, hiljem saate isegi aru,» kirjutas räppar sotsiaalmeedias.

Soulja Boy, kes sai 2000. aastate alguses isegi tuntuks tänu sotsiaalmeediale, kui temast sai üks esimesi päriselt viraalseks läinud artiste, nõudis Xis, et rakendus rahule jäetaks.

Fänn vastas räpparile, et alati jääb võimalus kasutada teisi sotsiaalmeedia platvorme, mille peale Soulja Boy vastas, et TikTokist olulisemat platvormi pole. Räppar lõpetas oma lõime, säutsudes otse TikTokile, küsides neilt: «Palju te selle eest tahate? Ma ostan ära.»

How much yall want for TikTok? I’ll buy it. @tiktok_us — Soulja Boy (Draco) (@souljaboy) April 24, 2024

TikToki tegevjuht vastas USA Kongressi otsusele TikToki kaudu, öeldes, et vastuvõetavad õigusaktid valmistavad pettumust. Siiski tõotas tegevjuht, et TikTok ei kao kuhugi ning rõhutas, et vaatamata kongressi otsusele on faktid ja põhiseadus TikToki poolel.

Tegevjuhi sõnul kahjustaks säärase seaduse vastuvõtmine enam kui 170 miljonit ameeriklast. «See keeld oleks laastav seitsmele miljonile ettevõttele ning vaigistaks 170 miljonit ameeriklast. See on põhiseadusevastane ning meie ülesanne on tagada, et TikTok jääks ruumiks, kus kõigi elualade ameeriklased saavad end turvaliselt väljendada,» lisas ta.