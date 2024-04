HÄDINE Eurovisiooni-küla valmistab fännidele meelehärmi

Järgmisel nädalal algab teadupärast tänavune Eurovisiooni lauluvõistlus ning sellega seoses Malmös juba elu keeb. Lisaks sellele, et Malmö Arena kolmel õhtul publikust pungil on, saavad kohalikud lauluvõistlusele kaasa elada ka nö Eurovisiooni-külas. Ent tänavune lavastus Folkets Parkis on jätnud paljudele eurofännidele halva mulje, selgub X-ist.