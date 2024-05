Marveli-universumis Thori kehastanud näitleja: endal on ka piinlik

Hemsworthi sõnul oli Taika Waititi lavastatud 2022. aasta film «Thor: armastus ja kõu» liiga tobe. «Ma arvan, et meil oli lihtsalt liiga lõbus... Selle filmi keskmes oli väga raske tõsiseks jääda ning ehkki mulle meeldis see tol hetkel, on mu perspektiiv nüüd muutunud,» sõnas näitleja.

«Ma sattusin liialt veidruste lõksu ning minust sai iseenda paroodia,» ütles Hemsworth. «Kõige hullem on see, et see ei tulnud mul välja.»