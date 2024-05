Teater suviseks: Kellerteater kogub Hooandjas raha krimikirjanike aia avamiseks

Kellerteater on ainus professionaalne erateater Eestis, mis tegeleb pühendunult põnevikega – trillerite, krimilugude, detektiivilugude ja müsteeriumidega. Teatri kodusaal asub Tallinna Vanalinna serval, kauni ja müstilise atmosfääriga 18. sajandi Püssirohuaidas, kuhu soovitakse sel suvel hooandjate abiga teha mõnusa haljastusega «Krimikirjanike aid», kus oleks kõigil inimestel suvel ilus istuda, lugeda põnevat krimilugu, tass kohvi või pokaal veini võtta, vaadata seintelt toredaid fakte põnevike autorite elust ja tutvuda Kellerteatri ja –kohviku põnevate sündmuste kavaga.

Praegu on teatri siseaias räämas ja kõle kivine hoov, ent toetuse abiga plaanitakse parandada hoovi pinnas, et vihmavesi voolaks edaspidi kogumiskaevu. Ühtlasi plaanitakse ehitada terrass, tellida haljastus, paigaldada kiviseintele taimestikku toetavad võred ning istutada igihaljad taimed, mis püsiksid ilusad kevade, suvel ja ka sügisel.

Ühtlasi, kuna tegemist on siiski krimikirjanike aiaga, paigaldatakse taimestiku vahele tahvlid krimikirjanike piltide ja lugudega, et külastajatel oleks võimalus aias kohtuda autoritega, kes teatri käekäiku inspireerinud on.