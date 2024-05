Rowling on viimastel aastatel korduvalt jõudnud meedia huviorbiiti, kuid mitte oma loomingu tõttu, vaid hoopis seepärast, et ta vaenab transseksuaale ja seksuaalvähemuste sotsiaalseid liikumisi. Viimati jagas Rowling uurimust, kust nähtus, et transsoolistele välja kirjutatavad puberteeti blokeerivad ravimid on ohutud ning ütles, et uuringu tulemused on väärad.

«Inimesed, kes pooldavad liikumist, mille eesmärk on kahjustada naiste õiguseid ja kes kasutavad oma platvorme ära selleks, et toetada alaealisi nende soovahetamise teel, peavad võtma vastutuse traumeeritud tagasipöördujate ja haavatavate naiste eest,» kirjutas Rowling hiljuti. See sõnavõtt puudutas muuhulgas ka Daniel Radcliffe, Emma Watsonit ja Rupert Grinti, kes kõik on Rowlingule vastupidisel seisukohal ning toetavad vabadust ise oma soo üle otsustada.

Radcliffe sõnul muudab vastasseis teda väga kurvaks. Ajakirjale The Atlantic antud usutluses sõnas näitleja, et tal pole tänasel päeval Rowlinguga ühtki kontakti ning igasuguse suhtluse lõpetas ta vahetult pärast seda, kui Rowling esimest korda transkogukonna vastu sõna võttis.

«Kui ma mõtlen inimesele, kellega mina kohtusin, ja raamatuid, mida ta kirjutas, maailma, mille ta lõi, siis minu jaoks on see maailm sügavalt empaatiline, nii et minu jaoks on kurb, et ta enam seda pole,» sõnas Radcliffe.

Näitleja lisas: «Kõigile inimestele, kes nüüd tunnevad, et nende side «Harry Potteri» raamatutega on nüüd rikutud, siis on mul sügavalt kahju. Ma tõesti loodan, et te ei kaota täielikult kõiki ideid, mis need lood teile lugedes väärtuslikuks tegid.»