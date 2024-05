Goldblum käis külas taskuhäälingus, kus avas ka oma pereelu. Goldblumil on abikaasa Emilie Livingstoniga kaks poega, 8-aastane Charlie ja 6-aastane River, kuid näitleja selgitas, et nad on abikaasaga lapsi kasvatanud selles vaimus, et nad peaksid vanemaks saades end ise üles töötama või leidma viisi, kuidas ennast ülal pidada.

«Ma arvan, et on oluline lastele õpetada, et me ei kavatse elu nende eest elada ja kõike nende eest teha,» ütles näitleja. «Me õpetame neile, et nad peavad ise välja mõtlema ja teada saama, mida neilt tahetakse ja vajatakse ning kuidas seda ühildada oma armastuse ja kirega.»