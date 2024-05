Ületas hea maitse piiri? Fännid peavad komöödiafilmis tehtud nalja problemaatiliseks

Mõned filmisõbrad on sotsiaalmeedias sõna võtnud ja filmi selle pärast kritiseerinud. Kõnealuses stseenis sõnab Waddinghami kehastatud tegevprodutsent režissöör Jodyle, keda kehastab Blunt, et tema treiler näeb välja, nagu Amber ja Johnny oleks siit läbi käinud.

Peamine kriitika käibki selle pihta, justkui oleks filmi stsenaristid heitnud koletut nalja perevägivalla üle, seda enam, et me peaksime ühiskonnana sellistest labasustest paremad olema. Ka kritiseeritakse seda, et nali oli lihtsalt äärmiselt odav ja maitsetu ning Depp ja Heard on pärast kohtuotsuse jõustumist piisavalt kannatanud.