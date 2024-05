Suri Eesti naha- ja köitekunstnik

Sõbra ja kolleegina oli Luule hea haldja tüüpi tegelane, natuke nähtamatu ja hõljuv, nagu oleks tema jalge all teine pinnas kui tavaline reaalsus. Alati võis oodata temalt õrna naeratust. See naeratus oli justkui mõeldud levima igasse suunda, kuhu ta oma uudishimulike silmade ja tähelepaneliku pilguga vaatas. Vaiksest ja peaaegu kuuldamatust häälest lehvis rahu ja julgustust.

Ta oli alati ja kindlalt see inimene sinu kõrval, kes soovis, et kõik oleks kõige paremini, et kõik läheks kõigil hästi. Luule puhul hämmastas tema võime äkitselt õide puhkeda. Eas, mil võinuks vabalt leppida tööst eemalejäämisega, hakkas tema hoopis rahvusvahelistelt näitustelt medaleid noppima. Niisugune suur üllataja oli Luule Maar – alati valmis appi tulema, kui vaja näitust üles panna või kokku pakkida, alati kõigi jaoks olemas. Jääme Luule Maari kohalolust ja vaiksest naeratusest puudust tundma.