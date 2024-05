Maarja Kangro jahmatav dokumentaalromaan jõuab sügisel Rakvere Teatri lavale

Dramatiseerija ja lavastaja Urmas Lennuki sõnul teos lausa karjus lavalepääsu järele. «Maarja Kangro romaan pole kirja pandud siidkinnastes. Ta ei kisu midagi alasti, vaid lihtsalt jätab selle peitmata, mida on tegelikult meil kõigil vaja teada. See kõik on elu osa ja me peame lihtsalt sellega koos elama. Sama siiralt ja ausalt ning haletsuseta, nagu autor seda oma romaanis teeb,» lausus Lennuk.

Maarja Kangro leiab, et vahepeal on ühiskonnas paljugi muutunud ja romaanis käsitletavatel teemadel saavad traumaatilise kogemusega inimesed juba julgemalt rääkida. «Ma ise tunnen, et see on juba kellegi teise lugu, see on nagu väljaspool mind. Raske öelda, kas see kogemus oleks täna rohkem minuga, kui ma poleks seda kirjutanud, või oleks ta ajaga niikuinii lahtunud, aga nüüd on «Klaaslaps» täiesti eraldiseisev kirjatükk ja elab oma elu. Mina võin teda täna uudistava pilguga kõrvalt vaadata,» rõõmustas Kangro romaani lavale jõudmise üle.