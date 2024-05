Eesti lasteraamat Lydia Koidulast tuleb Šveitsis ettekandele koos muusikalise saatega

Postimehele antud kommentaaris lisas autor, et eelkõige on see saksakeelse kirjastuse Baobab ja kirjastaja Sonja Mathesoni teene. «Kuna Baseli sümfooniaorkestril on nii öelda kohustus oma programmi raames ka lastele ja noortele kontserte korraldada, mitte ainult täiskasvanutele, siis kirjastus hakkas päris varakult sümfooniaorkestriga asju ajama, nii et kui raamat viimaks ilmus, oli plaan juba valmis,» kirjeldas Kaldmaa protsessi.