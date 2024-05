Juurikas. Kuuuurija paljastab maskis lauljad

KATRIN LUST: Tere õhtust, lugupeetud televaatajad! Eetris on «Kuuurija». Täna uurime, kes on need tuntud eestlased, kes telesaates «Maskis laulja» peidavad ennast maski taga. Ekspertide rollis on abiks armastatud poliitik Jürgen Ligi ja legendaarne poissmees Hillar Kohv.