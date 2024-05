Juurikas. Must auk on kadunud

Teadusmaailma raputab suur skandaal. Kaduma on läinud tohutu suur must auk, mille avastamisest NASA astrofüüsikud hiljuti uhkusega kuulutasid. Must auk leiti Päikesesüsteemi vahetust lähedusest, Maast vaid 2000 valgusaasta kaugusel. Soodsa asukoha tõttu tõotas mustast august saada perspektiivikas investeerimiskoht planeedi Maa firmadele ja ettevõtetele.