Uus põlvkond ei hooli seksist: Hollywoodi filmid pole enam erootilised

Viimase 20 aasta jooksul on märgatavalt vähenenud erootiline sisu filmides, näitab The Economisti poolt läbiviidud uuring. Tõenäoliseks süüdlaseks peetakse kinokülastajate maitse muutumist ja filmivõtetele palgatud «intiimsuse koordinaatoreid», aga ka seda, et Gen Z on filmide puhul vähem erootilisest sisust huvitatud.