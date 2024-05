«Pealkirjata projekt mustadest kauboidest kirjutab ümber Ameerika ajaloo, kust praegu on täielikult kustutatud mustade kauboide identiteet,» seisab seriaali esialgses kirjelduses. Peele kavatseb vaatajate ette tuua lood tõelistest kauboidest ning näidata kauboikultuuri tõelist tekkelugu, kust ei puudu ka muusika-, kunsti-, moe- ja filmipärand, millest osa on mõjutanud ka tänapäevast kultuuri.

Töös on ka Jordan Peele järgmine projekt, mis on samuti hetkel pealkirjata. Teada on vaid nii palju, et tegemist on järjekordse õudusfilmiga, mille süžeed hoitakse vaka all.