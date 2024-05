MÕRVAD JÄTKUVAD «Surm paradiisis» uus detektiiv on selgunud

«Surm paradiisis» uueks detektiiviks on seriaalidest «Eastenders» ja «Shetland» tuntud Don Gilet.

Gilet sõnas BBC avalduses, et talle tundub, justkui oleks talle seriaali näol usaldatud uskumatult hinnaline juveel. «See on suur roll suure südamega ning minu armastus selle seriaali ja rolli vastu kasvab pidevalt. Minu eesmärk on jääda tänulikuks, alandlikuks ja pühendunuks ning mitte silmist kaotada seriaali tähelepanuväärsust,» sõnas näitleja.