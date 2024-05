Tühistatud Oscari-võitja: minu kohta levitatakse jätkuvalt valeväiteid

64-aastane Spacey väitis X-is, et talle pole antud piisavalt aega, et tema kohta esitatud väiteid ümber lükata. Nimelt nõudsid filmitegijad, et Spacey vastaks 48 aasta tagusest ajast pärinevatele süüdistustele ühe nädala jooksul, ent näitleja väitel ei antud talle piisavalt aega ja ka ei antud talle piisavalt üksikasju, et ammendav vastulause anda.