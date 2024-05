Mis asi on spordifilmi stiil? Võibolla tahab autor meile selle läbi ka meelde tuletada, et paljud vahivadki sporti pelgalt ilusate kehade imetlemiseks. Ja siin kohal meenub uudis, et iluvõimlejannasid või võrkpallitüdrukuid ei tohtivat enam pildistada nagu varem. Alati on siiski ju võimalus neid parandžaad kandma panna? Ma ei mäleta, et oleksin lugenud ühtegi Freudi käsitlust spordi kohta, aga võib oletada, kuhu ta ka selles valdkonnas välja jõuaks.