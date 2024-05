Tunne on hea ja tuju on mega: Eurovisioon 2024

Eurovisiooniks valmistuv 5MIINUSE liige Lancelot murdis vahetult enne Malmösse lendamist varba. Kohver, millega Eesti Rahvusringhäälingu saatejuht Marko Reikop pidi viima muusikutele uued esinemisjalatsid, läks lennufirma süül kaduma. Need on vaid mõned üksikud katsumused, millega Puuluup ja 5MIINUST pidid silmitsi seisma, aga meeste tuju ja eneseusk on sellest vaid kasvanud.