ARMASTUS JA VIDEOMÄNGUD Üks 2022. aasta parimaid romaane jõuab kinolinale

Courtesy of Sundance Institute/Capital Pictures/Scanpix

Foto: Courtesy of Sundance Institute/Capital Pictures/Scanpix

Gabrielle Zevini ülipopulaarne ja üheks 2022. aasta parimaks romaaniks peetav «Homme, homme ja homme» (inglise keeles «Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow») jõuab kinolinale. Filmi režissööriks on parima filmi Oscari võitnud «Coda» režissöör Siân Heder, vahendab Deadline.