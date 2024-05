Suri Bob Dylani ihufotograaf

Kramer oli vabakutseline fotograaf, kes õppis Diane Abuse ja Philippe Halsmani käe all ega teadnud, kes Dylan on, kuni nägi teda 1964. aastal televisioonis esitamas lugu «The Lonesome Death of Hattie Carroll». Sellele järgnes kuus kuud palumist, sealhulgas loendamatul hulgal kõnesid ja kirju Dylani mänedžerile, et talle võimalus antaks.