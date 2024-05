VÄGEV Ansambel Linkin Park plaanib tagasi kokku tulla

Agentuur WME, mis Linkin Parki esindab, on hakanud vastu võtma potentsiaalseid esinemiskutseid. Broneerimiskuulutusel seisab, et Mike Shinoda, Brad Delsoni ja Dave Farrelliga ühineks veel nimetu laulja. Anonüümne allikas sõnas Stereogumile, et «ansambel loodab leida sobiva naisvokalisti».

Alles eelmisel nädalal kummutas kuulujutte ansambliga liitumisest Evanescence'i laulja ja juhtfiguur Amy Lee. «Nad ei ole minuga ühendust võtnud, aga see on fantastiline, et nad on otsustanud sel moel naasta. Nad võiks mulle seda pakkuda, aga kuna mul ei ole eriti palju vaba aega, niisiis peaksin ma seda tegema osalise tööajaga,» naeris Lee.