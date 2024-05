Seriaali «Pärijad» näitleja: kõige mõttetum raamat maailmas on Piibel

Näitleja Brian Coxi sõnul usuvad inimesed Aadama ja Eeva lugu ainult seepärast, et nad on selleks piisavalt rumalad. «Oleme loonud Jumala idee, aga teinud sellest kontrolliprobleemi, millega me piirame ennast,» rääkis Cox saatejuhile Rich Leigh.