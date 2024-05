See on trikifilm, puhas 100 protsendiline meelelahutus ja patt oleks selle kallal iriseda ja nõuda, et seal oleks ka mingi eriti sügav sisu, mitmekihilisem stsenaarium või peenemad naljad. Ei pea olema. See on hea lõõgastumise film ja omas nišis täiesti perfektne.