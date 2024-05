GALERII Ansambel kui orkaan: Vended andis Tallinnas täiesti hullumeelse kontserdi

Bändi Vended ninamees on andekas laulja Griffin Taylor, kes on ansambli Slipknot armastatud vokalisti Corey Taylori poeg. Kuigi bändi muusikat inspireerivad Slipknoti jõulised helid, on Vended loonud selgelt eristuva stiili.

Ansambli koosseisu kuuluvad veel trummar Simon Crahan, kes on Slipknoti löökpillimeistri ja taustavokalisti Shawn «Clown» Crahani poeg, bassist Jeremiah Pugh ning kitarristid Cole Epseland ja Connor Grodzicki. Alates bändi loomisest 2018. aastal on Vended avaldanud 2021. aastal EP «What Is It//Kill It» ja mitmeid singleid. Nende värskeim lugu «The Far Side», mis ilmus 2024. aasta märtsis, tähistab bändi jaoks uut peatükki.