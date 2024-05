JUBA TÄNA Eestisse saabuvad tunnustatud välismaa kirjanikud

Tartu rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista toimub 6.–12. maini. Täna algava festivali teemaks on «Paremad ja halvemad tulevikud», ning muuhulgas saab teoks samanimeline eriprogramm. Festivali avamine on 6. mail kell 16.15 Tartu Ülikooli Raamatukogu ees, koos festivaliga avatakse ka Tõlkebüroo ning Suur Futuroloogiline Kongress. Vaata allpool, mida on pakkuda Prima Vista tänavusel programmil.