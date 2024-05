Me kardame, et nad tulevad tagasi, et mustad autod sõidavad ette, majad pannakse põlema ja need, kes palju lõugu on liigutanud, lastakse kohapeal pikemata maha. Hirm hoiab meid kinni. Mõtteliselt jätkab «Metsavend» sealt, kus Tanel Jonase eelmine lavastuse «Meie klass» käsitlus katkes. Nimelt kohas, kus tuli hakata mängima nõukogude okupatsiooniaega.