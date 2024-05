Valdav enamus neist filmidest on Nõukogude Liidu hegemoonia suhtes moel või teisel kriitilised. Ulme on selleks väga lahe võimalus, sest me räägime nõukogude filmis ju peamiselt sotsrealismist, aga ulmes oli võimalik fantaasiale ja kriitilisele meelele vabamad käed anda.