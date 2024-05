TEGELIK VÄÄRTUS PANEB MINESTAMA Äärepealt 1500 euroga maha müüdud Caravaggio maal leidis uue kodu

Esialgu José de Ribera maaliks peetud, seejärel aga Caravaggio tööks tunnistatud «Ecce Homo» raputas kunstimaailma, kui see mõne aasta eest äärepealt oksjonil üliväikese summa eest ära osteti. «Selle hind võib jääda 100 ja 150 miljoni vahele, kui müüja see erakogujale. Kui müüa see Prado muuseumile, oleks hind 40 või 50 miljonit,» hindas 2021. aastal Itaalia kunstiajaloolane Vittorio Sgarbi selle tegelikuks väärtuseks. Maal kõrvaldati viimasel hetkel oksjonilt, enne kui see võileivaraha eest ära müüa jõuti.