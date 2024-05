ARVO IHO 75 Sügav kummardus sünnipäeva tähistavale režissöörile

Järgmine nädal neljapäeval, 16. mai õhtul, linastub Leida Laiuse ja Arvo Iho koostöös valminud draama «Naerata ometi». Silvia Rannamaa teose «Kasuema» ainetel vändatud linateos on kaasahaarav psühholoogiline draama lastekodulastest ja nende vanemate vastutusest oma laste saatuse eest. Film näitab, et kuidas kõigist raskustest hoolimata on võimalik säilitada endas inimlikkus.