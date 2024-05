Tehke ise oma laulupidu!

Peo pealkirjaks valitud «Iseoma» viitab nii piirkondlikele kui ka individuaalsetele omapäradele, millest ühiselt tegutsedes võimas tervik tekib. Teema fookus on kahtlemata aktuaalne, sest individuaalseid erisusi ja iseomaseid valikuid on viimasel ajal järjest rohkem väärtustatud, samas seda, et individuaalsus ei pea tähendama individualismi, vaid võib olla ka vundamendiks kogukondlikule tugevusele, me veel liiga hästi ei taipa.