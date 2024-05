Džässis ainult dünamiit

Jan Ehrenberg kehtestab end laval just kompromissitu sisseelamisega oma rolli, mis nõuab vaatajalt avastamiseks keskendumist.

Pimedus katab sind uduvaibana, summutades vähesed valgusviirud. Kuskil nagiseb midagi, aga nii helid kui ka valgus on kaugel, need on eemal sinu turvalisest ruumist. Sa oled kodus. Sina otsustad, kas minna või ikkagi jääda.