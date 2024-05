Ekspeditsioon salapärasesse lõunasse tõi kaasa kaheksa filmi

Igasuguse filmikasseti suur eelis on see, et tegu on Forrest Gumpi ema assortiikarbiga: kunagi ei tea, millega rõõmustab järgmine lugu. Kõige erandlikum oli neist filmidest Maria Aua «Jõgi ja kass» öises Tartus luusivatest kiisudest. Mu meelest kukkus see poeetiline vaatlus oma võttest selili, sest tehnika ei tulnud visioonile kuidagi järele. Aua film ka keeldub olemast see, mida suur osa inimesi filmina ette kujutab: algus, keskpaik, lõpp, dialoog ja konflikt, lahendus.