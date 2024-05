Tehisaru avastas Renoiri ja Monet' maalide kohta midagi šokeerivat

Näiteks on juba tuvastatud 40 võltsitud maali, mida müüakse eBays Monet' ja Renoiri maalide pähe. Algoritm uuris veebisaidil müüdavaid pilte ning tuvastas, et suure tõenäosusega ei ole tegemist ehtsate teostega. «Me laadisime mõned pildid alla ja avastasime, et nett kihab võltsingutest. Peaaegu ükski analüüsitud teostest ei osutunud ehtsaks. See on kindlasti ainult jäämäe tipp,» selgitas Popovic.