KALLID KEELED Prince'i kuulus kitarr läheb oksjonile rekordhinnaga

Kitarr, mida Prince kasutas 1980. ja 1990. aastatel, pannakse oksjonile. Cloud 3 kitarr, mida Prince kasutas muuhulgas Purple Rain, Parade, Sign of the Times ja Lovesexy turneedel, maksab hinnanguliselt 400 000 kuni 600 000 dollarit, kuid see summa on vaid hinnanguline.

Oksjonile tulev kitarr oli viimati müügis 20 aastat tagasi, kui see müüdi 4200 naela eest, sest tol hetkel polnud kinnitatud, et kitarr tõesti oli algupärane Prince'le kuulunud kitarr. Nüüd on kitarri päritolu aga kontrollitud CT-skänneeringuga ning ka on seoses kitarriga läbi viidud hulk intervjuusid, mis kinnitavad, et kitarr tõesti kuulus Prince'le. Kitarriga tuleb kaasa ka autentsussertifikaat.