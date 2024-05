KAS KOSTÜÜM IKKA SOBIB? Esimene pilt uuest Supermanist tekitab fännides kõhklusi

Kui varasemalt on end teiste seas Supermani rollis tõestanud Henry Cavill ning Christopher Reeve, siis uus Superman David Corenswet on maailmale tundmatu näitleja, kes peab astuma väga tihketesse ja tuttavatesse liibukatesse ning koomiksifännidele näitama, et suudab ühe vanima superkangelase rolli ka välja kanda.

Ometi tuleb silmas pidada, et ka Christopher Reeve ja Henry Cavill ei olnud maailmakuulsad näitlejad, kui neile Supermani roll usaldati. Cavill oli valdavalt mänginud kõrvalosi ning Christopher Reeve oli mänginud ainult ühte pisirolli. Cavill mängis Supermani kokku kolmes filmis, millest esimene oli 2013. aasta «Terasmees».

Kui Henry Cavill kandis Supermanina pigem moodsat kostüümi ning ei pidanud sinise kostüümi peale tõmbama «klassikalisele Supermanile» omast punast aluspesu, siis uues «Supermani» filmis on Corensweti Supermanil jälle traditsioonilised punased alukad jalas.

Uus kostüüm annab aimu, et filmi tegijad on vaadanud tagasi nii Richard Donneri vanadele «Supermani» filmidele ning leidnud mõjutusi ka mitmetest legendaarsetest Supermani koomiksitest, nende seas Jim Lee «New 52» seeria ning Grant Morrisoni «All-Star Superman». Küll on aga pilt uuest Supermanist kutsunud esile hinnanguid, et Corenswet kannaks kui kostüümipoest leitud kaupa, samuti hämmastab fänne see, et kostüüm pole näitlejal tihedalt ümber.

Henry Cavill Supermanina filmis «Terasmees». Foto: AP Photo/Warner Bros. Pictures, Clay Enos, File/Scanpix

Küsimusi on tekitanud ka Supermani taust, mis tekitab tunde, et Metropolise linna hävimise käigus Superman lihtsalt istub ja tõmbab endale aeglaselt kostüümi selga. Osad on pilkavalt öelnud, et Supermani taust oleks loodud kui tehisaru abil ning ei paista kuigi veenev.

Kas Corenswet suudab end Supermanina tõestada, selgub alles järgmise aasta novembris. Uue «Supermani» lavastajaks on kõrgelt hinnatud James Gunn, kes teinud Marveli koomiksiuniversumi «Galaktika valvurite» triloogia ning DC koomiksiuniversumis teise «Suitsiidisalga» filmi.