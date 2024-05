Postimehe kultuuritoimetuse taskuhäälingus «Kultuuris kuum» käis külas ansambli I Wear* Experiment (IWE) laulja Johanna Eenma. Kümmekond aastat tagasi triona alustanud ansamblist on tänaseks saanud duo, kuid see pole peatanud ansambli loomingulist hoogu, sest ansambel ansambel andis hiljaaegu välja uue loo ning ühlasi on neid sel aastal tõenäoliselt esimest ja viimast korda näha 25. mail. Johanna Eenmaga vestles kultuuritoimetaja Tuuli Põhjakas.