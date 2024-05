Öine tragöödia superstaar Drake'i kodus: turvamees on eluohtlikus seisundis

Toronto linnapea Olivia Chow ütles, et politsei on talle juhtunut kirjeldanud, kuid ka linnapea ei tahtnud rohkem detaile jagada. «Ükskõik milline tulistamine ei ole siin linnas teretulnud. Loodan, et politsei leiab seaduserikkujad ja arreteerib nad,» kommenteeris linnapea. Tulistamise käigus mitu kuulihaava saanud turvamees on praegu raskes seisus. Üks kuul tabas teda rindu.

Drake peab praegu läbi laulutekstide sõnasõda Ameerika räppar Kendrick Lamariga, mis on muutunud äärmiselt isiklikuks. Oma uusimas laulus «Not Like Us» süüdistab Lamar Drake'i alaealistega suhtes olemises ning vihjab, et Drake'il on salajane sohilaps. Ühtlasi näib Lamar vihjavat, et Drake aitab varjata mitut seksuaalkurjategijat. Laulus «The Heart Part 6» eitab Drake kõiki süüdistusi ning kinnitab, et sellised väited tekitavad temas vastikust. Politseil pole hetkel alust arvata, et kahe räppari vägikaikavedu viis Drake'i kodus toimunud tulistamiseni.