Emmanuel Macron langetas kohtu ette mineva Depardieu suhtes otsuse

Kui eelmise aasta lõpus telesaates osaledes teatas Emmanuel Macron kaitsvalt, et Depardieu on Prantsusmaa uhkeks teinud ja ei vääri talle osaks saanud lintšimist, siis nüüd on Macron end Depardieust pigem distantseerinud. Ajakirjale Elle ütles ta: «Mulle ei meeldi meedia poolt läbi viidud kohtuprotsessid, õigusemõistmine läbi säutsude ja üleüldse. Me elame nüüd ühiskonnas, mis tahab inimese paari päevaga maha tappa ja siis ära unustada,» selgitas Macron. Ometi lubas riigipea, et mis puudutab vägistamist, võimu ja «meie brutaalsuskultuuri», on ta täiesti järeleandmatu.