Kuigi Albini armastas ise väita, et ta töötaks iga artistiga, kes tema tööd õiglaselt tasustab, keskendus Albini produtsendina alternatiivrokibändidele ning andis ansamblitele toore helipildi. 80ndatel alustanud Albini tegi pärast Pixiesi «Surfer Rosat» ning Slinti «Tweezi» ka The Jesus Lizardi mõjukad esimesed albumid ja Wedding Presenti «Seamonstersi», samuti Boss Hogi, Low, Dirty Three ja paljude teiste koosluste plaate. Albini võimaldas paljudele bändidele terava, brutaalse, otse näkku kargava ja kõrvu ründava heli.

Pasadenas Californias sündinud Albini kolis varakult elama Montanasse. Tema armastus muusika vastu käivitus läbi Ramonesi muusika. Albini ise on öelnud, et pärast Ramonesi avastamist muutus tema «normaalne Montana lapsepõlv» hoopiski millekski metsikumaks. Hiljem Illinoisis ajakirjandust õppides hakkas teda ligi meelitama Chicago punkiskeene, samuti veetis ta palju aega Wax Traxi plaadipoes, ostes iga plaadi, mis talle vähegi huvitav tundus ning vesteldes kõigiga, kellel oli vähegi naljakam soeng.

Albini paistis heliinsenerina silma oma hoolika tööeetika poolest. Näiteks keeldus ta võtma enda produtseeritud plaatide müügi eest lisatasu, mis on muusikatööstuses tegelikult tavaks. See tähendab, et kuigi Nirvana «In Utero» müüs 15 miljonit plaati, võttis Albini tasu ainult stuudios veedetud tundide eest. Samuti teati Albinit selle järgi, et ta andis igal salvestuspäeval bändile märkmiku ning palus kirjalikult selgitada, millised on sellel päeval salvestatavad laulud. Sellega tegi Albini kindlaks, et salvestuse käigus ei tekiks arusaamatusi ning stuudios ei lähe aega ebavajalikult raisku.