Mitu eestlast võeti filmiakadeemiasse, kuhu astus ka Cate Blanchett

«Pühendumuse eest Euroopa filmitööstusele ja tähelepanuväärse panuse eest Euroopa filmi nähtavuse suurendamisse,» on kirjas kutses. Mikk Granström on korraldanud PÖFFi alafestivali Just Film alates 2007. aastast. Ta on PÖFFi filmikooli eestvedaja ja paneb kokku ka PÖFFi keskkonna-, teadus- ja spordifilmide programmi. Sügisel kaitseb ta Tallinna Ülikoolis doktoritööd õpistrateegiatest.