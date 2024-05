IN MEMORIAM Steve Albini – tavaline Ameerika tööinimene (22.07.1962–7.05.2024)

Paljud lugejatest võib-olla ei teagi, kes ta on. Ma ka kunagi ei teadnud. Kui Nirvanal ilmus plaat «In Utero» (1993), hakkas mulle kõrva, et selle on produtseerinud keegi Steve Albini. Nirvana oli kuulus bänd, seda teadsid kõik, aga Steve Albini nii kuulus polnud. Jätsin nime meelde ja sain ennast vargsi neist paremana tunda, kes Albinit võib-olla ei teadnud.