Kui on kõlanud arvamusi, et sõjakajastusi jõuab teatrilavale liiga vähe, siis praeguseks võiks väita vastupidistki, riivab ju sõja vari olevikulist teatrikunsti ka kaudsemalt. Olen kogenud teatrisaalis psüühilist hirmu, mis võib lõhkuda kontakti lavaga, selline hirm on irratsionaalne ja ülimalt isiklik.