«Baby Reindeer»

Stephen King olevat pärast Netflixi sarja «Baby Reindeer» vaatamist, et see on kõige jubedam asi, mida ta on näinud, ja veel palju jubedam, kui tema enda looming. Küllap see oli reklaam – aga asjakohane. Psühholoogilises õudussarjas «Baby Reindeer» ahistab patoloogiline psühhopaat oma ohvrit, kelle vaimsed ja moraalsed võimed selle käigus silmnähtavalt kuhtuvad.