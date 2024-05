NÄDALA PERSOON Reet Linna refrään: on vaid hetk, milles viibime praegu

Just raskel ajal peaks keskenduma rohkem praegusele – et me elame veel. «Kasvõi päev korraga, aga elage,» soovitab meie vastupidavaim telesaatejuht, laulja Reet Linna 80. sünnipäeva eel. Elu on üürike ja seda ei tasu kurbuse ja hirmu, veel vähem tigeduse peale raisata.