Fännide sünge ennustus: tänavune Eurovisioon võib jääda viimaseks

Tänavust Eurovisiooni on algusest peale varjutanud tõik, et hetkel sõjalises konfliktis oleval Iisraelil lubatakse osaleda, kui Venemaa ja Valgevene heideti lauluvõistluselt sõja tõttu välja. Nüüd on Eurovisiooni-fännid tõsikindlal veendumusel, et juhul, kui Iisrael peaks Eurovisiooni võitma, lakkab Eurovisioon olemast.