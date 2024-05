Aasta ägedaim kontsert? Tallinnas esineb legendaarne elektroonilise muusika bänd

Bändi värskeim stuudioalbum on 2020. aasta plaat «All Blessed». Küll aga on võimalik, et tuleval tuuril mängitakse ka päris uusi seni kuulmata lugusid, sest Sister Bliss ja Rollo on öelnud, et töötavad hetkel stuudios uue materjali kallal. «Olen olnud stuudiotööd tehes ülimalt fokusseeritud, sest meil on lugu, mida rääkida,» kommenteerib Sister Bliss. «Kogu stuudios tekkiva ängi mõte on see, et lõpuks saad neid lugusid elavas esituses publikule mängida ning näed, et need lähevad inimestele korda.»