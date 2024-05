Moshiv Donald Trump ja muud rõlgused: Eesti ansambel esineb tänavu kõigi Balti riikide suurematel metal-festivalidel

Veerand sajandit tegutsenud Kilkim Žaibu on Tankistile tänavuse suvehooaja esimene olulisem ülesastumine. Leedu ja Baltikumi suurimat metal-festivali külastab igal aastal kuni 5000 inimest, neist ligi pooled välismaalt. Suvisele pööripäevale ajastatud Kilkim Žaibul on muusikaga samaväärne rõhk rahvuslike traditsioonide ja Balti ajaloo tähistamisel, kusjuures avatud on sepa- ja käsitööturg ning demonstreeritakse muistseid võitluskunste. Tänavuste peaesinejatena astuvad üles suurnimed Ensiferum, Rotting Christ ja Moonspell.