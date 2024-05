Apple vabandab kultuurivaenuliku ja šokeeriva reklaami pärast: me eksisime

Reklaami eesmärgiks oli luua kujund sellest, kuidas meie loovus on viimases iPadis kokku surutud, sest uus iPad on seni kõige õhukesem ja viimistletum tehnoloogiline ime. Reklaam püüab näidata, milleks Apple'i uusim tahvelarvuti on võimeline, näiteks telesaadete vaatamiseks, muusika kuulamiseks ja videomängude mängimiseks, rõhutades samas, et uus seade on eriti õhuke ja innovatiivne.