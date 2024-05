Endise poistebändi One Direction liige: ma olin liiga vihane ja tujukas, et bändis olla

Muusik Zayn Malik, kes šokeeris maailma oma ootamatu lahkumisega One Directionist 2015. aastal, tunnistas, et ta kahetseb, et ta ei nautinud piisavalt One Directionis veedetud aega. Samas tunnistas Malik, et on nüüd inimesena kasvanud ja «suuteline õnnelikum olema».

«Peamine asi, mille pärast ma oma elule tagasi vaadates end alati halvasti tunnen, on see, et ma tundsin kogu aeg, et bändis olemine pole minu jaoks piisav,» tunnistas Malik Zach Sang Show's.

Ta lisab: «Ma võtsin asju liiga tõsiselt. Aga ma olen tänulik, et saan nüüd õnnelikum olla ja tegelikult nautida asju, sest mul on pisut teine vaatenurk elule.»

«Ma tundsin kogu aeg, et mul on mingi teismelisele omane äng. Ma mõtlesin, et väga lahe on olla ülbe ja tujukas, aga see pole nii. See teeb sinust hoopiski suure luuseri. Ma olen õppinud, et tegelikult on oluline inimesena kena olla. Sa pead olema keegi, kelle läheduses inimesed tahavad olla,» sõnas Malik.

Malik kuulus ülipopulaarsesse poistebändi One Direction, mille moodustas Simon Cowell «X-Factori» saates.

Zayn Malik šokeeris 2015. aastal maailma, kui lahkus ülipopulaarsest briti poistebändist. Aasta hiljem läks grupp, kuhu kuulusid lisaks Malikule ka Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles ja Louis Tomlinson, määramatuks ajaks pausile.