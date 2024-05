«Finaalis punktitabelis lõpuotsast kõrgemale tõusu paraku meie omadele loota ei söanda. Mitmepealine rühm, kipub näotuks ununema. Mõistan, et valitud žanr «narkolaul» nõuab ette musti prille! Ei ühtegi nägu suures plaanis. Kui ehk vilksti, siis ka mikrofonikobakas poole näo ees,» kirjutas Kapsast oma suure kommentaaris. «Tantsuliigutus on küll hea, eristuv ja ehk vaatajaidki kaasa elavnema haarav leid. Aeg on näidanud, et Eurovisiooni virvarris (vaid kolme lavaminutiga!) jäävad publikul sõelale pigem solistid kui ansamblid.»